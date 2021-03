Corriere dello Sport, Fiorentina ieri altro incontro: un gruppo prima di una squadra, ecco il patto salvezza

Si sono ritrovati al centro sportivo, uniti più di prima, con la voglia di dare tutto in un patto-salvezza, ribadito e basato in modo ancora maggiore sulla coesione. Già domenica al termine della gara il dg Joe Barone dopo aver sentito Commisso, ha parlato nello spogliatoio del Franchi e ha sottolineato che il gruppo è unito e deve andare avanti convinto dei propri mezzi senza mollare mai per tutte le partite che rimangono. Fra i giocatori è stato Ribery a sottolineare unità collettiva via social e Pradè davanti al microfono ha parlato di coesione. Un messaggio che deve essere in grado di sconfiggere la paura e risalire la classifica. Un gruppo ancor prima che una squadra. Ecco cosa vuole essere la Fiorentina da qui alla fine del campionato. Lo riporta il Corriere dello Sport.

