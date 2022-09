Corriere dello Sport: “Finora Fiorentina da 5,5. Tanti assenti e poco gioco”

Sette giornate di campionato scrive il Corriere dello Sport, tutto di corsa: “Fiorentina da 5,5. Una mancata vittoria col Verona e chissà cosa sarebbe accaduto a Firenze. Invece i 3 punti di domenica pomeriggio riportano un po’ di tranquillità in una squadra che ha comunque perso lo smalto, la brillantezza e il gioco della scorsa stagione. Ha 3 punti in meno in campionato mentre in coppa, dopo un’ottima partenza nei playoff di Conference con il Twente, ha pareggiato al Franchi contro la 285a formazione della classifica Fifa, il Riga, e ne ha presi 3 a Istanbul. Tanti assenti, poco gioco e qualche idea confusa di Italiano”.

LEGGI ANCHE, CT SERBIA: “MILENKOVIC È IN FASE DI RECUPERO. È UN CALCIATORE IMPORTANTE, TORNERÀ PRESTO”