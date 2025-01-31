Corriere dello Sport: "Fagioli-Fiorentina pista calda. Ipotesi prestito con obbligo fissato a 20 milioni"
L'operazione è portata avanti da intermediari di mercato
A cura di Redazione Labaroviola
31 gennaio 2025 09:15
Si fa più calda la pista di mercato che porta a Nicolò Fagioli, classe 2001 in uscita dalla Juventus. Dalla quale, rispetto a qualche giorno fa, si sarebbe registrata una prima apertura non indifferente. L'operazione per ora è portata avanti da intermediari, che se dovessero trovare un'intesa di massima col giocatore presenterebbero il tutto ai club. Si tratta sulla base del prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni: la Juve vuole monetizzare il più possibile. Lo scrive il Corriere dello Sport.
https://www.labaroviola.com/gazzetta-zaniolo-alla-fiorentina-in-prestito-oneroso-con-diritto-che-puo-diventare-obbligo-a-16-milioni/286936/