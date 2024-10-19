Corriere dello Sport: “Equilibrio per ripetere il successo, questo l’obiettivo di Palladino a Lecce”

Per Palladino è fondamentale restare concentrati

Il campionato riparte dopo la sosta e Raffaele Palladino è pronto a guidare la Fiorentina contro il Lecce, con l'obiettivo di mantenere l'equilibrio nonostante l'entusiasmo per i recenti successi. Palladino sottolinea l'importanza di rimanere concentrati, soprattutto con sette partite in ventuno giorni in arrivo. La squadra dovrà fare a meno di Pongracic, fuori da un mese per un infortunio e non ancora prossimo al rientro. Palladino si prepara a un incontro speciale contro l'amico Luca Gotti, con cui ha condiviso esperienze al Parma, ma avverte che il Lecce sarà un avversario ostico e agguerrito. Infine, esprime soddisfazione per il rinnovo di Christian Kouame, elogiandone la generosità e auspicando un contributo maggiore in fase realizzativa. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-dodo-leadership-e-sorrisi-cosi-potrebbe-diventare-il-capitano-della-fiorentina/273076/