Corriere dello Sport elogia Pradè: “Ha alzato la qualità della Fiorentina. Il segreto nelle motivazioni. Guardate Kean”

Il tasso di qualità è superiore all'anno scorso e di questo bisogna dare atto a Pradé

Il Corriere dello Sport oggi in edicola elogia la figura del ds Daniele Pradè: “Per Palladino il segreto della Fiorentina sta nelle motivazioni e nei valori umani. È lui che frequenta lo spogliatoio, quindi non si può dubitare sulla sua spiegazione. Anche sul campo si vede la compattezza della squadra, la capacità di stare insieme nei momenti di sofferenza, di aiutarsi l'un con l'altro, come è successo pure a Como. Tuttavia, guardandola da fuori, la Fiorentina di questi ultimi due mesi ha mostrato anche un altro tipo di valori, quelli puramente tecnici.

Il tasso di qualità è superiore all'anno scorso e di questo bisogna dare atto a Pradé.

Trovare il centravanti ideale, dopo gli errori post-Vlahovic, sarebbe stato il suo riscatto e cosi è stato, nonostante lo scetticismo iniziale (compreso il nostro) sulla scelta di Kean.

Partendo da questo differente livello tecnico, cerchiamo di inquadrare il momento di ogni giocatore, usando anche la media-voto del nostro giornale relativa alle ultime 7 vittorie”.

https://www.labaroviola.com/opta-taglia-fuori-la-fiorentina-nessuna-possibilita-di-vincere-lo-scudetto-inter-al-primo-posto-lazio-al-terzo/278278/