Corriere dello Sport elogia Kean: “Dominante e straripante, dopo 9’ era già il protagonista”

Kean ha già segnato 7 gol tra campionato e Conference

Moise Kean ha impiegato solo nove minuti per diventare il protagonista assoluto della partita contro la Roma. Già durante il riscaldamento mostrava una determinazione feroce, preannunciando una serata straordinaria. Kean ha dominato il campo, creando e finalizzando azioni, dimostrando una superiorità evidente in ogni giocata. La sua doppietta, sebbene notevole, è stata solo una parte della sua prestazione eccezionale. Kean ha mostrato una maturità e una forza fisica notevoli, confermate anche dagli elogi del tecnico Spalletti. Ha dichiarato di sentirsi maturato mentalmente e di essere stato accolto molto bene a Firenze, il che lo motiva a dare il massimo. Ha anche sottolineato come la competizione, come quella con Retegui in Nazionale, sia benefica.

Un esempio della sua imprevedibilità è stata l'azione del primo gol: un assist di tacco a Beltran e una conclusione precisa dopo aver trovato lo spazio giusto. Nonostante una settimana di problemi alla caviglia, Kean ha corso incessantemente, creando opportunità per i compagni e causando il rigore poi trasformato da Beltran. In 15 minuti di gioco, la Roma non è riuscita a contenerlo.

Kean ha dichiarato di aspettarsi questo rendimento, attribuendo il merito al gioco di squadra e alla qualità dei compagni. Ha lodato l'ambiente di Firenze e il sistema di gioco di Palladino, che crea molte occasioni.

Kean, con sette gol già segnati (quattro in campionato e tre in Conference League), ha ricevuto una standing ovation dal pubblico del Franchi al momento della sostituzione, celebrando il suo impatto positivo sulla squadra e i tifosi. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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