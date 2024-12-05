Corriere dello Sport: “Dodò fa tremare l’Empoli poi poco roba. Fiorentina in campo per Bove dopo il dramma”

L'Empoli ha fermato il cammino dei viola

La sfida tra Fiorentina ed Empoli al Franchi, segnata dal dramma di Edoardo Bove, si è conclusa con una vittoria ai rigori dell'Empoli. Nonostante il sollievo per le condizioni in miglioramento di Bove, la Fiorentina, scesa in campo per onorarlo, non è riuscita a vincere. Il giovane portiere Seghetti, decisivo nella parata su Ranieri, e Sebastiano Esposito, autore del rigore decisivo, sono stati i protagonisti del derby.

Le scelte tattiche degli allenatori hanno evidenziato un contrasto: Palladino ha schierato quasi tutti i titolari, mentre D'Aversa ha puntato su una squadra giovanissima, che ha giocato con sfrontatezza. L'Empoli è passato in vantaggio subito con Ekong, sfruttando un errore di Quarta.

La Fiorentina ha faticato nel primo tempo, con poche occasioni, tra cui una traversa di Kean. Nella ripresa, più aggressiva e trasformata dai cambi, la Fiorentina ha pareggiato con Kean e ribaltato il risultato con Sottil. Tuttavia, l'Empoli ha trovato il 2-2 con un gran gol di Esposito. Ai rigori, l'Empoli ha prevalso, fermando il cammino della Fiorentina, abituata a raggiungere almeno le semifinali nelle ultime edizioni della Coppa Italia. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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