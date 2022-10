Corriere dello Sport: “Diverbi tra i giocatori, non sono piaciute delle critiche. Ora è davvero vietato sbagliare”

All’interno dello spogliatoio, oltretutto, non sembrano essere piaciute alcune critiche piovute all’indirizzo della squadra nelle ultime settimane (si era parlato di diverbi tra giocatori dopo il pari in Salento) e la sensazione è che il tentativo del club di chiudersi nella sua torre d’avorio sia uno stratagemma per preparare nel modo migliore un appuntamento che, stavolta, sarà davvero vietato sbagliare. Ne è consapevole per primo lo stesso Italiano che è determinato a ripartire dal secondo tempo del Via del Mare. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, I CONVOCATI DELLA FIORENTINA PER L’INTER: C’È JOVIC, TORNANO GOLLINI E MALEH. ANCORA OUT SOTTIL