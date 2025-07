Corriere dello Sport: “Destini incrociati tra Kean e Piccoli. Da capire se Moise annuncerà la permanenza”

La clausola rescissoria di Moise Kean cesserà di valere tra due martedì, il 15 luglio. Dunque nei prossimi giorni capiremo se il giocatore accetterà la proposta da 15 milioni di euro annui dell’Al-Qadsiah, se deciderà di aspettare eventuali nuove offerte concrete (magari dalla Premier League), o se si annuncerà la sua permanenza alla Fiorentina. Ad oggi non è possibile escludere alcuno scenario.

Nell’eventualità in cui Kean lasci davvero la maglia viola, ci sarà da trovare velocemente un sostituto. Tra i nomi accostati con maggiore assiduità c’è quello di Roberto Piccoli del Cagliari. Il classe 2001 condivide lo stesso procuratore di Kean, cosa che potrebbe agevolare l’operazione. I sardi chiedono 25 milioni di euro per l’attaccante, che ha un contratto valido fino al giugno del 2029 e quindi molto lungo. È tutto in divenire, anche perché non sappiamo ancora cosa accadrà con Kean. Ma Piccoli rimane un osservato speciale. Lo riporta il Corriere dello Sport.