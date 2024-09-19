Corriere dello Sport: “De Gea è il titolare in porta. Palladino spera che con lui migliori anche la difesa”

Per trovare la vittoria, la Fiorentina deve affidarsi ai leader

Per trovare la vittoria la Fiorentina di Palladino si dovrà affidare ai leader. E tra questi c'è sicuramente David De Gea. Il portiere spagnolo si è subito imposto nelle gerarchie della porta viola prendendosi il posto da titolare. De Gea è il portiere titolare della Fiorentina di Palladino. Dopo anni di puro equilibrio con Terracciano che l'ha sempre spuntata sui concorrenti, adesso tocca al portiere spagnolo dire la sua.

La sua presenza in campo ha un importanza non nascosta. Infatti, giovani come Comuzzo e Moreno ma anche Ranieri, Pongracic e Quarta pendono dalle sue labbra. La speranza di Palladino è che con lui tra i pali, possa migliorare anche la linea difensiva che finora ha creato diversi problemi. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/dai-10-gol-e-la-titolarita-dello-scorso-anno-al-diventare-riserva-perfino-di-ikone-e-sottil-il-caso-beltran-tiene-banco-in-casa-viola/268775/