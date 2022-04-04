Corriere dello Sport critica Sottil: "Deve imparare a giocare anche da riserva, manca la cattiveria"
Sottil entra nel secondo tempo, e si fa soffiare da Vicario la palla del 2-0 viola
A cura di Redazione Labaroviola
04 aprile 2022 10:22
Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha criticato la prestazione di Riccardo Sottil, gli ha dato un 5,5. "Deve imparare a giocare anche da riserva. Entra senza cattiveria e si fa soffiare da Vicario la palla del 2-0".
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