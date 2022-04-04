Corriere dello Sport critica Sottil: "Deve imparare a giocare anche da riserva, manca la cattiveria"

Sottil entra nel secondo tempo, e si fa soffiare da Vicario la palla del 2-0 viola

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha criticato la prestazione di Riccardo Sottil, gli ha dato un 5,5. "Deve imparare a giocare anche da riserva. Entra senza cattiveria e si fa soffiare da Vicario la palla del 2-0".

LEGGI ANCHE, GONZALEZ, DUE RETI DA CENTRAVANTI IN 7 GIORNI: NON SEGNAVA DA CINQUE MESI

https://www.labaroviola.com/gonzalez-due-reti-da-centravanti-in-7-giorni-non-segnava-da-cinque-mesi/171343/