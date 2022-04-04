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Corriere dello Sport critica Sottil: "Deve imparare a giocare anche da riserva, manca la cattiveria"

Sottil entra nel secondo tempo, e si fa soffiare da Vicario la palla del 2-0 viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 aprile 2022 10:22
Corriere dello Sport critica Sottil: "Deve imparare a giocare anche da riserva, manca la cattiveria" - Firenze, stadio A.Franchi, 03.04.2021, Fiorentina-Empoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 03.04.2021, Fiorentina-Empoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 06.03.2021, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha criticato la prestazione di Riccardo Sottil, gli ha dato un 5,5. "Deve imparare a giocare anche da riserva. Entra senza cattiveria e si fa soffiare da Vicario la palla del 2-0".

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