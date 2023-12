Corriere dello Sport, Coppa d’Africa? La Fiorentina aspetta la decisione di Nzola. Poi si valuterà il da farsi

Il ct dell’Angola Gonçalves aspetterà fino al 30 Dicembre M’Bala Nzola poi dovrà scegliere un altro calciatore. Inizialmente l’attaccante viola si era reso disponibile alla chiamata dell’Angola ma gli impegni viola del mese di Gennaio gli hanno fatto cambiare idea. Dopo alcuni giorni di riflessione e di confronto con famiglia e entourage, l’ex Spezia ha deciso di rifiutare la convocazione per la coppa d’Africa che si terrà in Costa d’Avorio. Fino a Domenica la convocazione di Nzola con l’Angola sembrava una cosa quasi scontata e il giocatore a detta della Federazione era parso più che mai desideroso di confrontarsi con una competizione mai affrontata prima.

La Federcalcio angolana infatti si è detta sorpresa e il ct Gonçalves potrebbe decidere di escluderlo per sempre dalle convocazioni in maglia rossonera. La Fiorentina è alla finestra e aspetta di capire se il rifiuto sarà definitivo, anche perché la società viola non metterà alcuna pressione al calciatore e ogni scelta spetterà direttamente a Nzola. In caso di rifiuto definitivo la società viola non procederà ad acquistare una punta centrale ma dovrà rimpiazzare “solo” Nico Gonzalez. Lo scrive il Corriere dello Sport.

