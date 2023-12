Gli ultimi mesi di Castrovilli alla Fiorentina, da gennaio potrebbe essere praticamente fuori rosa

La data del rientro l’aveva fissata lui a metà gennaio. Castrovilli prosegue nel recupero dopo la seconda operazione al ginocchio. Niente riflettori, poca vita social, solo tanto lavoro. Tutti ricordano la via crucis dell’estate. Prima l’accordo mai trovato per il rinnovo, poi la cessione al Bournemouth salvo tornare alla base dopo l’esito negativo delle visite mediche. Il calciatore e la Fiorentina hanno deciso di sistemare il ginocchio, con la promessa di aggiornarsi. A quel punto ci siamo. Sul tavolo almeno tre ipotesi: rientro in gruppo (e dunque anche in lista), cessione a gennaio oppure permanenza a Firenze da fuori lista. Distante la possibilità di un rinnovo, restano in ballo i prossimi cinque mesi e spiccioli. La valutazione, una volta guarito, spetterà al tecnico. Lo scrive La Nazione

CARESSA PARLA DELLA FIORENTINA