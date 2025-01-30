Corriere dello Sport: “Comuzzo, oggi offerta del Napoli da 30 milioni in prestito con obbligo. Potrebbe già esserci a Roma”

Alla Fiorentina ha un ingaggio da 300mila euro

Il Napoli ha deciso, gran parte del tesoretto di Kvara, sarà reinvestito sul futuro. Quel futuro ha un nome e cognome e gioca nella Fiorentina: Pietro Comuzzo. Colosso di anni 19 che il 20 febbraio ne compirà 20, ed è passato dall'essere un'idea a una trattativa in poche ore. Ora più che mai, anche vicina alla chiusura. Oggi la Viola riceverà un'offerta da 30 milioni complessivi tra base fissa (25 milioni) e bonus (5). La formula: prestito biennale con obbligo di riscatto. Proposta già preannunciata dopo aver carpito il placet del giocatore. Il direttore sportivo del Napoli Manna, a Milano da qualche giorno, ha parlato con il collega ds Pradè dopo il muro per il prestito di Marin Pongracic e poi con l'agente del giocatore, Minieri.

La volontà è quella di chiudere al più presto l'operazione, ma non è escluso che Comuzzo partecipi già domenica alla trasferta di Roma con i partenopei. Oggi, la Fiorentina riceverà l'offerta ufficiale: c'è ancora un po' di distanza, ma lo scheletro e la spina dorsale dell'affare sono già stati costruiti da Manna, il cervello dell'operazione, e i rapporti tra De Laurentiis e Commisso, i proprietari, sono eccellenti. Insomma, allo stato non sembrano esserci ostacoli veri a una conclusione, con lieto fine, della storia. Per Comuzzo è pronto un quinquennale con ingaggio nettamente migliorato rispetto ai trecentomila euro percepiti alla Fiorentina (contratto a scalare fino al 2028 rinnovato a settembre). Lo riporta il Corriere dello Sport.

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