Corriere dello Sport, Commisso e la Juve: i bianconeri hanno versato 150 mln nelle casse viola

Rocco Commisso da quando è alla Fiorentina ha capito subito l’importanza per Firenze della gara contro la Juve, in cuor suo domani ci sarebbe voluto essere. La Fiorentina nelle ultime settimane l’ha aiutato a mettersi alle spalle una non semplice fase della sua vita. Sul mercato i rapporti con la Juve sono più che ottimi. I bianconeri hanno versato 150 milioni nelle casse viola. Lo scrive il Corriere dello Sport.

