Corriere dello Sport, cattiveria e gioco in verticale: ecco il “nuovo” Cabral formato 2023

Una gemma di rara bellezza quella dell’ex Basilea (botta sotto la traversa su un lancio col contagiri di Martinez Quarta e dormita di Caldirola), sulla falsa riga di quella realizzata il 10 aprile con il Napoli, in quello che in realtà per King Arthur si era rivelato un fulmine a ciel sere-Il Cabral che ha iniziato il 2023 è però sembrato un giocattore diverso: più cattivo e soprat- tutto più servito in verticale, come Italiano aveva chiesto ai suoi. Forse anche per questo l’allenatore, al netto delle assenze in mediana, ha scelto in partenza di confermare la batteria di trequartisti e la punta viste nell’ultima di campionato prima della sosta. Il risultato, in termini di produzione offensiva, c’è stato. Ma il numero di gol è rimasto basso. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, ENNESIMO DISASTRO DI DAZN, INTER-NAPOLI NON SI VEDE E TUTTI ESPLODONO CONTRO L’EMITTENTE