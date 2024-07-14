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Corriere dello Sport: “Cardoso e Locatelli? Costano troppo e Palladino non vuole un regista puro”

Palladino vuole un profilo ideale per il suo gioco e non è quello di un regista puro

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 luglio 2024 09:33
Corriere dello Sport: “Cardoso e Locatelli? Costano troppo e Palladino non vuole un regista puro” -
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Le alternative a Thorstvedt sono costose e poco probabili. Sia Cardoso che Locatelli, entrambi nomi cercati dalla Fiorentina, hanno costi elevati e non sarebbero per caratteristiche ideali per il gioco di Raffaele Palladino che non cerca un regista puro. Lo scrive il Corriere dello Sport. 

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