Corriere dello Sport: “Cardoso e Locatelli? Costano troppo e Palladino non vuole un regista puro”

Palladino vuole un profilo ideale per il suo gioco e non è quello di un regista puro

Le alternative a Thorstvedt sono costose e poco probabili. Sia Cardoso che Locatelli, entrambi nomi cercati dalla Fiorentina, hanno costi elevati e non sarebbero per caratteristiche ideali per il gioco di Raffaele Palladino che non cerca un regista puro. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, LOCATELLI IL SOGNO

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-locatelli-il-sogno-di-prade-la-fiorentina-spinge-per-il-prestito-ostacolo-ingaggio/260638/