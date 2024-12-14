Corriere dello Sport: “Biraghi via, Napoli e Fenerbahce interessati. Parisi non ha chiesto la cessione”

A gennaio la Fiorentina venderà solo calciatori che vogliono maggiore spazio

A gennaio, la Fiorentina venderà solo i giocatori in cerca di maggiore spazio. Cristiano Biraghi potrebbe partire, richiesto sia dal Fenerbahce di José Mourinho che dal Napoli di Antonio Conte, che lo accoglierebbe se Spinazzola lasciasse il club.

Quest'ultima operazione potrebbe coinvolgere anche Michael Folorunsho, interessato a trasferirsi a Firenze. Fabiano Parisi, invece, resterà alla Fiorentina salvo offerte irrinunciabili. Il giocatore non ha chiesto di essere ceduto e il club non intende privarsene a gennaio, nonostante l'interesse del Como e di altri. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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