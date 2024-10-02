Corriere dello Sport: “Beltran e Kayode, ora o mai più. Rilancio o cessione già a gennaio”

La partita contro i New Saints in Conference League rappresenta un'occasione cruciale per la Fiorentina, che deve assolutamente vincere per iniziare il girone nel modo giusto e dissipare i dubbi che s...

La partita contro i New Saints in Conference League rappresenta un'occasione cruciale per la Fiorentina, che deve assolutamente vincere per iniziare il girone nel modo giusto e dissipare i dubbi che si stanno accumulando. Questo appuntamento coinvolge diversi giocatori finora ai margini della squadra, come Beltran e Kayode. Beltran ha giocato solo 133 minuti complessivi, con una presenza da titolare contro il Puskas Akademia e un'ora contro il Monza, ma ha visto pochissimo il campo da allora. Palladino ha provato a utilizzarlo come centravanti, ma con Kean che si è imposto rapidamente, l'ex River Plate è scivolato nelle gerarchie. Con un investimento di 18,5 milioni su di lui, ora bisogna capire se ci sarà un rilancio o una possibile cessione a gennaio.

Anche Kayode, classe 2004, ha avuto poche opportunità, giocando da titolare solo contro il Puskas Akademia, dove ha avuto responsabilità sui due gol subiti. Da allora ha disputato solo 37 minuti, e non è più sceso in campo dal 29 agosto. Nonostante ciò, la Fiorentina ha rifiutato un'offerta di oltre 20 milioni del Brentford per il giovane, dimostrando di voler puntare ancora su di lui. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/kayode-non-gioca-perche-dodo-e-piu-forte-era-meglio-vederlo-e-investire-20-milioni-per-un-titolare/270442/