Corriere dello Sport: “Barone trovato già in arresto cardiaco, rianimato dal medico sociale. Poi la corsa in ospedale”

Atalanta-Fiorentina non si è mai giocata perché Barone ne sta disputando un’altra ben più importante, con la speranza che la situazione possa prendere una piega positiva al più presto. Le condizioni di Joe Barone sono critiche, ma il Corriere dello Sport parla di una piccola luce di speranza dopo la riuscita dell’operazione al cuore. Il tutto è successo nel pomeriggio.

Joe Barone poco dopo l’ora di pranzo era nella sua camera d’albergo (al Devero Hotel di Cavenago di Brianza), ha chiamato subito il direttore sportivo Pradè lamentando dei fastidi all’altezza del cuore, oltre al dolore al petto e al respiro affannoso. Il ds in allarme si è rivolto al medico sociale, che al suo arrivo ha trovato Barone già in arresto cardiaco e ha avviato tempestivamente le pratiche adottate in questi casi, prima con l’ossigeno e poi con il defibrillatore. Oggi arriveranno i figli, mentre l’arrivo di Commisso non sembra essere previsto.

LEGGI ANCHE, ULTIMO AGGIORNAMENTO