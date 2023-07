Corriere dello Sport annuncia: “La Fiorentina farà l’Under 23. Le partite verranno giocate al Viola Park”

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport l’idea della Fiorentina è quella di avere una propria squadra in serie C e avere l’ormai famosa Under 23 della società viola, un modo per permettere un ulteriore step di crescita ai giovani cresciuti nel vivaio viola. Le strutture sarebbero quelle del Viola Park con l’impianto da 3 mila posti che sarebbe la sede delle partite casalinghe della squadra. L’intenzione è quella di partire nella stagione 2024/2025, ovvero fra un anno.

