Corriere dello Sport annuncia: “Italiano rinnova, ieri sera l’incontro. Ora 7-8 rinforzi”

Lontano da occhi e orecchi “indiscreti” ieri sera è sto raggiunto l’accordo tra la la Fiorentina e Vincenzo Italiano per il prolungamento del contratto fino al 2024 più un anno di opzione per arrivare al 2025, con un ingaggio da 1,5 milioni a stagione che bonus compresi sale a 2. Italiano e la Fiorentina ripartono. Richiesta di un mercato dinamico e ricco di nuovi innesti, perché ci vorranno sette-otto rinforzi per dare più sostanza e più qualità al gruppo viola. L’incontro di ieri sera tra il management viola e Italiano è stato un condensato di tutto ci nuovo passaggio di altri passaggi che ci sono già stati e vecchio passaggio di altri che ci saranno breve. Lo scrive il Corriere dello Sport.

