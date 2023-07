Corriere dello Sport: “Amrabat, mistero sul ritorno alla Fiorentina. C’è anche il West Ham su di lui”

Scrive il Corriere dello Sport, Sofyan Amrabat e Nico Gonzalez rientreranno per ultimi al Viola Park, sono anche i più attesi sul mercato. Entrambi hanno avuto il consenso per rientrare la prossima settimana. Nessun caso ma fa riflettere il permesso dato a Amrabat. Nelle motivazioni del club viola la scelta di far rientrare più tardi il giocatore è legata alla stagione che ha visto Amrabat come uno dei giocatori che ha svolto meno vacanze di tutta la rosa, anche per via del Mondiale in Qatar.

La sensazione però è che dietro a questa decisione ci sia la speranza di risolvere quanto prima la sua situazione. Nelle ultime ore oltre al Manchester United, un altro club inglese ha iniziato a prendere informazioni sul centrocampista, ovvero il West Ham. Attualmente il giocatore marocchino non sembrerebbe intenzionato ne ad accettare l’offerta del club londinese e neppure riprendere il lavoro al Viola Park. Commisso non fa sconti, continua a chiedere 30 milioni.

