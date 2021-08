L’Atalanta è in forte pressing su Sofyan Amrabat. Il sì del calciatore sembra esserci, ma non c’è l’ok della Fiorentina al trasferimento che vorrebbe tenerlo così come Alfred Duncan per puntare ad un loro rilancio. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, SCHIRA: “IL SASSUOLO NON FA SCONTI PER BERARDI: SERVONO 35 MILIONI. CONTINUANO I CONTATTI CON FIORENTINA E ATALANTA”