Corriere dello Sport allarma la Fiorentina: “Napoli su Kean, è tra i nomi fatti da Conte”

E se Zhegrova sembra un colpo che mette d’accordo tutti, per David sono in corso riflessioni. Tutto normale, del resto: le indicazioni di Conte per il Napoli sono come sempre l’imprescindibile linea guida della costruzione della squadra che dovrà districarsi con la stessa ambizione in campionato, in Champions, in Supercoppa e in Coppa Italia.

E così, beh, sono tornati in ballo anche profili offensivi precedentemente valutati: da Moise Kean della Fiorentina – 25 anni e clausola rescissoria da 52 milioni che scadrà il 15 luglio – a Viktor Gyökeres, i pezzi da novanta che un anno fa sono stati in lista Manna. A Lorenzo Lucca dell’Udinese, 24 anni, e l’occasione Darwin Nuñez del Liverpool, uruguaiano di 25 anni che in Premier ha collezionato appena 8 presenze in stagione. Lo scrive il Corriere dello Sport.