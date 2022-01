Corriere della Sera: “Vlahovic, Arsenal in pressing ma il serbo non è convinto. Ostacolo agenti”

Sarebbe sorprendente se Vlahovic dovesse abbandonare i viola adesso, mentre il suo agente minaccia addirittura di lasciarlo in Toscana fino alla scadenza fissata giugno 2023. Chi sta cercando in ogni modo di chiudere l’operazione entro 10 giorni è l’Arsenal perché sa che in estate non avrebbe molte speranza a causa della concorrenza e così i Gunners sono pronti a mettere sul piatto 60 milioni di euro. Quello da convincere però non è solo il classe 2000, poco convinto dell’ipotesi, ma anche Darko Ristic che chiede 18 milioni di commissioni. Possibilità di riuscita? Poche. Lo scrive il Corriere della Sera.

