Corriere della Sera: "Market-Fiorentina, le big d'Italia fanno shopping nel capoluogo toscano..."
Nell'edizione odierna de Il Corriere della Sera, si è parlato anche della situazione di mercato della Fiorentina e delle tante cessioni importanti che i Viola opereranno. Un vero e proprio assalto del...
Nell'edizione odierna de Il Corriere della Sera, si è parlato anche della situazione di mercato della Fiorentina e delle tante cessioni importanti che i Viola opereranno. Un vero e proprio assalto delle grandi società del nord Italia, che mirano ad accaparrarsi i tre top player della Fiorentina. La Juventus conta di chiudere per Bernardeschi a fine Europeo, il Milan insiste per Kalinic ma l'offerta è ancora troppo bassa, con i toscani che vogliono solo cash per il croato. Infine Borja Valero, il quale ha già un accordo con l'Inter, da limare alcuni piccoli dettagli fra Fiorentina e nerazzurri.