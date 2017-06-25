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Corriere della Sera: "Market-Fiorentina, le big d'Italia fanno shopping nel capoluogo toscano..."

Nell'edizione odierna de Il Corriere della Sera, si è parlato anche della situazione di mercato della Fiorentina e delle tante cessioni importanti che i Viola opereranno. Un vero e proprio assalto del...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 giugno 2017 11:21
Corriere della Sera: "Market-Fiorentina, le big d'Italia fanno shopping nel capoluogo toscano..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Bernardeschi
Kalinic
Borja Valero
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Nell'edizione odierna de Il Corriere della Sera, si è parlato anche della situazione di mercato della Fiorentina e delle tante cessioni importanti che i Viola opereranno. Un vero e proprio assalto delle grandi società del nord Italia, che mirano ad accaparrarsi i tre top player della Fiorentina. La Juventus conta di chiudere per Bernardeschi a fine Europeo, il Milan insiste per Kalinic ma l'offerta è ancora troppo bassa, con i toscani che vogliono solo cash per il croato. Infine Borja Valero, il quale ha già un accordo con l'Inter, da limare alcuni piccoli dettagli fra Fiorentina e nerazzurri.

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