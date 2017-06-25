Corriere della Sera: "Market-Fiorentina, le big d'Italia fanno shopping nel capoluogo toscano..."

Nell'edizione odierna de Il Corriere della Sera, si è parlato anche della situazione di mercato della Fiorentina e delle tante cessioni importanti che i Viola opereranno. Un vero e proprio assalto del...

A cura di Redazione Labaroviola 25 giugno 2017 11:21

Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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