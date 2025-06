Corriere Fiorentino: “C’era patto tra Fiorentina e Genoa per Gud. Ma i rossoblu si tirano indietro”

Il futuro di Albert Gudmundsson è ancora tutto da scrivere. La Fiorentina non vuole versare i 17 milioni per il riscatto dell’islandese, complici l’ombra del processo e una stagione tra alti e bassi. Ma il Corriere Fiorentino svela un importante retroscena. Tra i gigliati e il Genoa era stato concordato un gentlemen’s agreement (non scritto) secondo il quale qualora la questione legale non fosse stata risolta si sarebbe potuto rinnovare il prestito. Il Genoa però ha cambiato proprietà e la nuova società non vuole riconoscere ai viola questo accordo, anche perché ha ricevuto molte offerte per l’islandese. Per questo motivo e forse anche per i dubbi nati all’interno del mondo Fiorentina, e a meno che tra oggi e martedì non arrivi un’improvvisa e inaspettata apertura dei rossoblu, si viaggia abbastanza spediti verso la separazione.