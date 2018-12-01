Cori contro Della Valle e fischi alla squadra. Cosi la Fiesole contesta la Fiorentina
La sconfitta per tre reti a zero ha fatto alzare i fischi e i cori dei tifosi viola allo stadio nei confronti prima della società con i cori "Della Valle vattene" e con "Dovete spendere per vincere",...
A cura di Flavio Ognissanti
01 dicembre 2018 19:44
La sconfitta per tre reti a zero ha fatto alzare i fischi e i cori dei tifosi viola allo stadio nei confronti prima della società con i cori "Della Valle vattene" e con "Dovete spendere per vincere", poi al fischio finale ci sono stati i cori di diversi tifosi a tutta la squadra viola. Dopo 5 pareggi consecutuvi è arrivata una brutta sconfitta in casa, adesso la pazienza dei tifosi viola sta davvero per terminare