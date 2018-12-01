Cori contro Della Valle e fischi alla squadra. Cosi la Fiesole contesta la Fiorentina

La sconfitta per tre reti a zero ha fatto alzare i fischi e i cori dei tifosi viola allo stadio nei confronti prima della società con i cori "Della Valle vattene" e con "Dovete spendere per vincere",...

A cura di Flavio Ognissanti 01 dicembre 2018 19:44

Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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