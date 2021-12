CorFio, Vlahovic al muro contro muro. Offerte monstre a gennaio? Deciderà il giocatore

Non si abbassano le pretese per la firma di Vlahovic, 5 milioni di commissioni alla firma e 6 di ingaggio all’anno, c’è muro contro muro tra la Fiorentina e l’agente del serbo, Ristic. L’intenzione è quella di cederlo subito ma il giocatore vuole concludere la stagione a Firenze. Solamente un’offerta da 80 milioni potrebbe cambiare tutto ma deciderà sempre Vlahovic. Lo scrive il Corriere Fiorentino oggi in edicola.

