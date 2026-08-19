CorFio: “Thorstvedt nel mirino, Fabbian e Brescianini tra i possibili sacrificati. Da valutare anche Fagioli”

Il punto sulle uscite in casa viola





La Fiorentina è vicina a un accordo con l’Hull City per il trasferimento di Fortini. L’operazione dovrebbe concretizzarsi con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Prima di dare il via libera definitivo, però, il giocatore dovrà rinnovare il proprio contratto con il club viola. La società è ora in attesa della sua risposta per capire se procedere con l’operazione.



Sul fronte del centrocampo, invece, le decisioni più importanti potrebbero essere rimandate alla prossima settimana. L’eventuale arrivo di Thorstvedt è infatti legato alla partenza di almeno uno tra Fabbian e Brescianini, necessaria per liberare spazio in rosa e permettere l’inserimento del nuovo acquisto.



Resta da definire anche il futuro di Fagioli, una situazione ancora aperta e destinata a essere affrontata nelle prossime settimane. Al momento, però, la priorità della Fiorentina rimane Moise Kean, con il possibile rilancio del Como che potrebbe riaprire la trattativa. Un’operazione appena iniziata e ancora tutta da definire, come riportato dal Corriere Fiorentino.