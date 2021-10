La Fiorentina si è persa in laguna, in classifica viene quindi scavalcata da Juve, Atalanta e Lazio e raggiunga dal Bologna. Scivola al nono posto. L’impatto con la realtà è violenta, mai cosi nervosa prima d’ora. L’esame maturità non è andato bene. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, I TIFOSI VIOLA SE LA PRENDONO CON VLAHOVIC E LO OFFENDONO, INTERVENGONO BIRAGHI E VENUTI