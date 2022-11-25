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CorFio: “Gonzalez-Barone, in linea su richiesta di una strategia di comunicazione più attenta”

Il faccia a faccia è stato voluto fortemente dalla società

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 novembre 2022 09:14
CorFio: “Gonzalez-Barone, in linea su richiesta di una strategia di comunicazione più attenta” -
Rassegna Stampa
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Firenze, stadio A.Franchi, 22.10.2022, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Un faccia a faccia voluto prima di tutto dalla società che, a Nico, ha chiesto prima di tutto di evitare atteggiamenti che possano infastidire i tifosi (che non a caso in occasione della sfida con l'Inter l'avevano fischiato) e di assumere, anche sul campo e nello spogliatoio, comportamenti in linea con lo spirito del gruppo. Da parte sua, il giocatore, ha chiesto conto di quelle uscite del club che l'hanno messo in difficoltà e, da questo punto di vista, ci si è trovati d'accordo nel seguire una strategia di comunicazione più attenta e (soprattutto" condivisa"). Lo scrive il Corriere Fiorentino. 

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