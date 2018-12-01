Coreografia top secret della Fiesole, ci saranno tifosi della Juventus nei settori viola

Fino a tarda sera ieri è stato provato il nuovo impianto di luci a led che illuminerà di viola e coi colori dei quattro quartieri di Firenze lo stadio. La festa colorata andrà in scena anche all’inter...

Fino a tarda sera ieri è stato provato il nuovo impianto di luci a led che illuminerà di viola e coi colori dei quattro quartieri di Firenze lo stadio. La festa colorata andrà in scena anche all’interno: la curva Fiesole ha preparato una coreografia che resterà top secret fino all’ingresso in campo dellesquadre.

Nel settore ospiti invece ci saranno 2.500 tifosi bianconeri con sciarpe e bandiere. Qualcuno fra gli ospiti, soprattutto coloro che risiedono in Toscana, si accomoderà in tribuna. Ci sarà Andrea Della Valle che ieri è rimasto tutto il giorno al fianco della squadra. Insieme a lui, come sempre, Giancarlo Antognoni al cui fianco ci sarà Daniel Bertoni. L’ex campione ha approfittato della Hall of Fame Viola per rimanere in città qualche giorno e tornare ad assistere alla grande sfida.

Per il comune ci saranno il sindaco Nardella e l’assessore Vannucci. Pochi seggiolini più in là ci sarà anche un grande ex come Stefan Schwarz. Nell’aprile 1998 era in campo nel trionfale 3-0 inflitto ai bianconeri. Tornare al Franchi gli farà vivere grandi emozioni.

Farà invece il suo esordio in curva Fiesole in mezzo ai tifosi Martin Jorgensen, tornato in città proprio per vivere la serata magica. Presente anche questa volta Cesare Prandelli che, a inizio stagione, ha sottoscritto l’abbonamento in tribuna.

Corriere fiorentino