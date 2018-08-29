Cor. Sport, Milenkovic ennesima scommessa vinta. In estate rifiutati 40mln da Madrid. Adesso...

Come riportato da Il Corriere Dello Sport, nell'edizione odierna, una delle scommesse vinte da Pioli e Corvino porta il nome di Nikola Milenkovic giocatore traslato da terzino destro con importanti ri...

Come riportato da Il Corriere Dello Sport, nell'edizione odierna, una delle scommesse vinte da Pioli e Corvino porta il nome di Nikola Milenkovic giocatore traslato da terzino destro con importanti risultati, al Mondiale in Russia con la Serbia da protagonista. Citiamo uno stralcio del quotidiano nell'articolo di Alessandro Rialti dove si analizza questo tema:

-40 milioni per portarsi via Milenkovic. Aspettano tutti di vederlo al Mondiale e poi arriverà l’assalto finale. Il nome che si sentiva sussurrare con insistenza era quello dell’Atletico Madrid. Insomma papà Diego aveva chiesto informazioni al figlioletto Giovanni. Vero? La notizia veniva confermata da varie parti. E dunque occhi sulle gare in Russia.

E lì Milenkovic è piaciuto subito. Tanto. Personalità enorme per un ragazzo di vent’anni (21 li festeggerà ad ottobre) che si batte colpo dopo colpo. Poi il ritorno a casa, in quel club che l’estate scorsa aveva investito su di lui poco più di 5 milioni prendendolo dal Partizan Belgrado. Ma nel frattempo i Della Valle avevano parlato chiaro: tutti confermati i gioielli viola.

E così, nonostante l’incredulità generale, il difensore viola finiva fuori dal mercato. Anche perché lui, come tutti i suoi compagni di talento, avevano confermato: «Restiamo in viola per cercare di portare avanti quello che c’eravamo promessi insieme a capitano Astori».