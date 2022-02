Cor. Fiorentino attacca: “Commisso resta, ma fatti due domande se si è creato questo clima di veleni”

Il direttore del Corriere Fiorentino, Roberto De Ponti, ha parlato molto di Fiorentina nel suo editoriale. Questi gli estratti maggiormente interessanti:

“I Della Valle ci avevano messo diciassette anni per dire che ne avevano abbastanza e che erano disposti a cedere la Fiorentina Rocco Commisso ne ha impiegati appena due e mezzo per arrivare quasi alla stessa conclusione. Un modo di farsi supplicare per rimanere? Allora glielo chiediamo anche noi: dottor Commisso, rimanga! Però se un poster che la raffigurava con le fattezze di Joker appeso alla balaustra del Ponte Vecchio l’ha messa giustamente di cattivo umore, dovrebbe chiedersi come si è arrivati a questo clima di veleni. Se si presenta a Firenze sostenendo che i soldi non sono un problema e poi vende il capocannoniere della A agli avversari più odiati, avrà fatto una bella operazione ma dal punto di vista sportivo se ne può discutere a lungo”.