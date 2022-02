Coppia Piatek-Cabral? Italiano ci pensa ma il polacco ad ora è in vantaggio nelle scelte

La Fiorentina vive nel dualismo Piatek-Cabral, due titolari che l’allenatore Italiano dovrà sfruttare nel miglior modo. Cabral sa segnare in tutti i modi, è un brasiliano atipico per questo ed ha una grande voglia di scendere in campo. Nonostante questo parte in svantaggio rispetto a Piatek che già conosce il nostro campionato e rappresenta l’attaccante moderno. Idea di una coppia di centravanti? Lo scrive La Nazione.

