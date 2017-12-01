Coppa Italia: Fiorentina-Sampdoria si giocherà mercoledì 13 dicembre alle 17.30
È stato definito il calendario completo degli ottavi di finale di Coppa Italia, turno che vedrà l'ingresso della Fiorentina nella manifestazione. La squadra di Gil se la vedrà con la Sampdoria, che ne...
A cura di Gianmarco Biagioni
01 dicembre 2017 13:33
È stato definito il calendario completo degli ottavi di finale di Coppa Italia, turno che vedrà l'ingresso della Fiorentina nella manifestazione. La squadra di Gil se la vedrà con la Sampdoria, che nell'ultimo turno ha superato il Pescara con un netto 4-1. La partita tra i viola ed i blucerchiati si disputerà, allo stadio "Franchi", mercoledì 13 dicembre alle ore 17.30.
Gianmarco Biagioni