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Convocati per Udinese-Fiorentina, a sorpresa c'è Toledo, Astori e Vecino non recuperano..

Sono usciti in questi minuti sul sito ufficiale della Fiorentina i convocati per la partita di domani contro l'Udinese. Non saranno del match Davide Astori e Matias Vecino, entrambi alle prese con un...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 settembre 2016 17:20
Convocati per Udinese-Fiorentina, a sorpresa c'è Toledo, Astori e Vecino non recuperano.. -
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Sono usciti in questi minuti sul sito ufficiale della Fiorentina i convocati per la partita di domani contro l'Udinese. Non saranno del match Davide Astori e Matias Vecino, entrambi alle prese con un infortunio. Ci sarà invece Toledo.

Badelj, Bernardeschi, Chiesa, Cristoforo, De Maio, Diks, Dragowski, Ilicic, Kalinic, Babacar, Lezzerini, Milic, Olivera, Rodriguez, Salcedo, Sanchez, Tatarusanu, Tello, Toledo, Tomovic, Valero, Zarate.

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