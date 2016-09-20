Convocati per Udinese-Fiorentina, a sorpresa c'è Toledo, Astori e Vecino non recuperano..

Sono usciti in questi minuti sul sito ufficiale della Fiorentina i convocati per la partita di domani contro l'Udinese. Non saranno del match Davide Astori e Matias Vecino, entrambi alle prese con un...

A cura di Redazione Labaroviola 20 settembre 2016 17:20

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