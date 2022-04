Convocati per la trasferta di Torino contro la Juventus: Chiamati in 24, tornano Odriozola e Jack

Saranno 24 i calciator viola che prenderanno parte alla trasferta della Fiorentina a Torino sul campo della Juventus per il match di domani sera valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Agli uomini di Italiano spetterà il difficile compito di ribaltare l’uno a zero dell’andata, tenendo conto che, ancora per un’ultima volta, varrà la legge del gol in trasferta.

Ecco le scelte di Mister Italiano: