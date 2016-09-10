Convocati: out Vecino, ci sono Tata e Gonzalo
Paulo Sousa ha diramato la lista dei giocatori convocati per la gara di domani, al Marassi, contro il Genoa di Ivan Juric. Ok Tata e Gonzalo, mentre Vecino non riesce a recuperare. Questi i giocatori...
Paulo Sousa ha diramato la lista dei giocatori convocati per la gara di domani, al Marassi, contro il Genoa di Ivan Juric. Ok Tata e Gonzalo, mentre Vecino non riesce a recuperare. Questi i giocatori disponibili per la partita contro i rossoblu: Astori, Babacar, Badelj, Bernardeschi, Chiesa, Cristoforo, De Maio, Diks, Dragowski, Ilicic, Kalinic, Lezzerini, Milic, Olivera, Rodriguez, Salcedo, Sanchez, Tatarusanu, Tello, Tomovic, Valero, Zarate.
Sousa dovrebbe optare ancora per il 3-4-2-1 con Milic che, dopo la partenza di Marcos Alonso per Londra, direzione Chelsea, potrebbe aver guadagnato i galloni da titolare. Un'altra sorpresa potrebbe consistere nell'impiego di Cristoforo nel cerchio di centrocampo.