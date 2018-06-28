Convocati Moena, tornano Schetino, Baez e Venuti dai prestiti. Cerofolini..
I convocati della Fiorentina che partiranno per Moena sotto gli ordini di Pioli. Rispuntano Baez, Venuti e Schetino che tornano dai prestiti..
A cura di Redazione Labaroviola
28 giugno 2018 17:42
PORTIERI
Dragowski
DIFENSORI
Biraghi
Diks
Hancko
Laurini
Olivera
Pezzella
Vitor Hugo
Venuti
CENTROCAMPISTI
Benassi
Cristoforo
Dabo
Saponara
Veretout
Eysseric
ATTACCANTI
Chiesa
Graiciar
Simeone
Thereau
Vlahovjc
Saranno aggregati dal settore giovanile:
PORTIERI
Brancolini
Ghidotti
DIFENSORI
Hristov
CENTROCAMPISTI
Beloko
Meli
ATTACCANTI
Gori
Sottil
Montiel
I calciatori Cerofolini, Milenkovic, Sanchez, Baez, Schetino e Zekhnini si aggregheranno alla rosa nei giorni successivi.
A scriverlo è la Fiorentina sul proprio sito ufficiale