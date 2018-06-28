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Convocati Moena, tornano Schetino, Baez e Venuti dai prestiti. Cerofolini..

I convocati della Fiorentina che partiranno per Moena sotto gli ordini di Pioli. Rispuntano Baez, Venuti e Schetino che tornano dai prestiti..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 giugno 2018 17:42
Convocati Moena, tornano Schetino, Baez e Venuti dai prestiti. Cerofolini.. - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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PORTIERI

Dragowski

DIFENSORI

Biraghi
Diks
Hancko
Laurini
Olivera
Pezzella
Vitor Hugo
Venuti

CENTROCAMPISTI

Benassi
Cristoforo
Dabo
Saponara
Veretout
Eysseric

ATTACCANTI

Chiesa
Graiciar
Simeone
Thereau
Vlahovjc

Saranno aggregati dal settore giovanile:

PORTIERI

Brancolini
Ghidotti

DIFENSORI

Hristov

CENTROCAMPISTI

Beloko
Meli

ATTACCANTI

Gori
Sottil
Montiel

I calciatori Cerofolini, Milenkovic, Sanchez, Baez, Schetino e Zekhnini si aggregheranno alla rosa nei giorni successivi.

A scriverlo è la Fiorentina sul proprio sito ufficiale

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