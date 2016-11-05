Convocati per la Samp: Sousa per una volta pesca nell'abbondanza
Questi i convocati di Paulo Sousa per la gara contro la Sampdoria di Giampaolo: Astori, Badelj, Bernardeschi, Chiesa, Cristoforo, De Maio, Diks, Dragowski, Hagi, Ilicic, Kalinic, Babacar, Lezzerini, M...
A cura di Redazione Labaroviola
05 novembre 2016 16:24
Questi i convocati di Paulo Sousa per la gara contro la Sampdoria di Giampaolo: Astori, Badelj, Bernardeschi, Chiesa, Cristoforo, De Maio, Diks, Dragowski, Hagi, Ilicic, Kalinic, Babacar, Lezzerini, Milic, Olivera, Gonzalo, Salcedo, Sanchez, Tatarusanu, Tello, Tomovic, Borja, Vecino, Zarate.