Convocati Fiorentina per la Tournée in Inghilterra: Mancano Moreno, Sohm e Balbo a causa del mercato
I viola hanno diramato la lista dei giocatori per l'Inghilterra
La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati viola per la tournée in Inghilterra.
1. ATTA Arthur Eric Kolawolè, 2003
2. BRESCIANINI Marco, 2000
3. CHRISTENSEN Oliver (P), 1999
4. COMUZZO Pietro, 2005
5. CORDEIRO DOS SANTOS Domilson, 1998
6. CROCI Federico, 2010
7. DE GEA QUINTANA David (P), 1990
8. DELI Lapo, 2006
9. DRAGUSIN Radu-Matei, 2002
10. FABBIAN Giovanni, 2003
11. FAGIOLI Nicolò, 2001
12. FEI Gianmaria (P), 2007
13. FERNANDES SANTOS LOPES Viery, 2005
14. FORTINI Niccolò, 2006
15. GUDMUNDSSON Albert, 1997
16. JIMENÈZ SÁNCHEZ Alejandro, 2005
17. KEAN Moise Bioty, 2000
18. KOŠPO Eman, 2007
19. LEZZERINI Luca (P), 1995
20. MANDRAGORA Rolando, 1997
21. MAZZEO Brando, 2007
22. NDOUR Cher, 2004
23. OULAI Christ Ravinel Inao, 2006
24. PERROTTI Alessandro, 2008
25. PICCOLI Roberto, 2001
26. RANIERI Luca, 1999
ATTIVITÁ INDIVIDUALE
1. PARISI Fabiano, 2000
RIPOSO AGGIUNTIVO PER IMPEGNI CON LA RAPPRESENTATIVA NAZIONALE
1. PONGRAČIĆ Marin, 1997