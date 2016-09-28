I convocati della Fiorentina, non ci sono Gonzalo e Astori, c'è Ilicic nonostante la mancata rifinitura

Questa la lista dei convocati di Paulo Sousa per la partita contro il Qarabag

È stata diramata da Paulo Sousa e successivamente pubblicata dal sito ufficiale della Fiorentina Violachannel la lista dei convocati per la partita di Europa League casalinga contro il Qarabag. Non ce la fanno a recuperare Gonzalo Rodriguez e Davide Astori dopo i recenti problemi muscolari. Riesce ad essere disponibile invece Josip Ilicic dopo che lo sloveno non era stato presente nella rifinitura questa mattina al centro sportivo. Ecco la lista dei convocati della Fiorentina:

Badelj, Bernardeschi, Chiesa, Cristoforo, De Maio, Dragowski, Ilicic, Kalinic, El Khouma Babacar, Lezzerini, Milic, Olivera, Salcedo, Sanchez, Tatarusanu, Tello, Tomovic, Borja Valero Iglesias, Matias Vecino, Mauro Zarate.