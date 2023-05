Contro l’Udinese tanto turnover per la Fiorentina: Castrovilli partirà dal 1’

La turnazione sarà ampia e articolata. Vincenzo Italiano domani pomeriggio contro l’Udinese al Franchi sta pensando di sostituire molti uomini, forse anche reparti interi rispetto alla gara di giovedì scorso contro il Basilea e in attesa della semififinale di ritorno in Svizzera la prossima settimana. In difesa tornerà Milenkovic, che era squalificato in Conference League, e accanto a lui potrebbe esserci Igor che ha riposato nell’ultima sfida europea. A destra è possibile l’inserimento di Venuti e a sinistra di Terzic, rispettivamente al posto di Dodo e Biraghi.

Fra i centrocampisti sperano in un posto nell’undici titolare Duncan in mediana e Castrovilli in regia, mentre come attaccanti esterni aumentano le quotazioni di Saponara e Kouame. Da valutare la condizione di Sottil che per la Conference non è stato neppure convocato. Per Gonzalez e Ikoné si prospetta un turno di riposo. Il centravanti dovrebbe essere Jovic al posto di Cabral che sarà nuovamente schierato dal primo minuto giovedì prossimo nella trasferta di Basilea, nella speranza che possa fare ancora male alla sua ex squadra ma che questa volta siano reti decisive. Ieri la squadra ha lavorato sul campo e in palestra e oggi è prevista una nuova seduta di lavoro che sarà già decisiva per le scelte di formazione. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, GRANDISSIMI DISAGI PER I TIFOSI DELLA FIORENTINA, COMPRARE UN BIGLIETTO PER LA FINALE È UNA VERA IMPRESA