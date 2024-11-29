Contro l’Inter in campo “i titolarissimi”, Gudmundsson partirà dalla panchina. Dubbio Sottil
Non sembrano esserci molti dubbi sulla formazione che scenderà in campo domenica
Dal punto di vista della formazione non sembrano esserci grandi dubbi, con il ritorno di tutti i ‘titolarissimi'. A cominciare da De Gea, con Dodo, Comuzzo, Ranieri e Gosens in difesa. A centrocampo dovrebbe esserci Adli a guidare le operazioni. Con lui uno fra Cataldi e Bove. L'ex Roma può scivolare anche nel tridente alle spalle di Kean con Beltran e Colpani, ma Palladino potrebbe voler anche sfidare Inzaghi con Sottil in campo dal 1'. Da oggi in gruppo anche Gudmundsson che andrà in panchina. Lo riporta La Nazione.
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