Contro la Lazio turnover: torna Terracciano, Milenkovic dal 1’ così come Amrabat, Barak e Ikone

Questa volta potrebbero essere cinque i cambi rispetto alla trasferta vittoriosa contro gli Heart of Midlothian di giovedì scorso. In porta torna Terracciano che ormai è stato individuato come il numero uno di campionato, mentre Gollini difende i pali in Conference League. In difesa il vero dubbio riguarda la parte destra con Venuti che scalpita per tornare dal primo minuto vista l’esclusione di Edimburgo, mentre per Dodo sembra prematuro pensare a un posto fra gli undici dal momento che sta recuperando dal lungo infortunio e nell’ultima uscita è stato in campo per i quindici minuti finali.

A sinistra ci sarà Biraghi mentre in mez-zo Milenkovic dovrebbe essere affiancato da Martinez Quarta. Igor infatti è fra i convocati e sta di nuovo bene, ma giovedì scorso è rimasto negli spogliatoi, acciaccato, fra il fine primo e il tempo e non è un dato trascurabile. A centrocampo potrebbero esserci gli stessi tre uomini scelti nella gara al Franchi contro il Verona e cioè Amrabat con Barak (che è tornato fra i convocati) e Mandragora. Quest’ultimo ha segnato in Scozia e sembra difficile in questo momento tenerlo fuori per Vincenzo Italiano che sceglie solitamente gli uomini più in forma. In attacco, sempre guardando alla trasferta con gli Hearts, dovrebbero essere confermati Kouame e Jovic, ma questa volta con Ikoné al posto di Saponara. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, NERVOSA LA VITA DI VLAHOVIC ALLA JUVENTUS, DAZN MOSTRA RETROSCENA SAN SIRO: ATTACCO A BONUCCI E A LEAO