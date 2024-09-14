Contro la Fiorentina l'Atalanta inaugura il nuovo Gewiss Stadium, un gioiello da 100 milioni di euro

La gara tra Atalanta e Fiorentina sarà la prima del nuovo Gewiss Stadium, un impianto di ultima generazione con tecnologie all'avanguardia e 24 mila posti disponibili. La realizzazione dello stadio no...

La gara tra Atalanta e Fiorentina sarà la prima del nuovo Gewiss Stadium, un impianto di ultima generazione con tecnologie all'avanguardia e 24 mila posti disponibili. La realizzazione dello stadio non è stata semplice, l'investimento è stato di 100 milioni e i lavori sono andati avanti settore per settore permettendo a l'Atalanta di restare a giocare a Bergamo, come sta succedendo adesso alla Fiorentina. Per l'occasione si viaggia verso il sold out anche grazie ai tifosi viola che hanno quasi esaurito il settore ospiti di Bergamo

Dunque Atalanta-Fiorentina resterà nella storia del club bergamasco qualunque sia il risultato sportivo, curiosamente la Fiorentina è stata anche l'ultima squadra a giocare nel "vecchio" impianto quando ancora i lavori nella curva Morosini non erano stati ultimati, in quell'occasione la Fiorentina vinse per 3-2, ripetere il risultato e rovinare la festa alla Dea non sarebbe poi così male

LE PAROLE DI DI LIVIO

https://www.labaroviola.com/di-livio-sono-stato-umiliato-dalla-fiorentina-mi-avevano-promesso-altro-e-poi-non-rispondevano/268163/