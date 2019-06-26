Continua il pressing per riportare Viviano in viola ma prima bisogna cedere Dragowski
La Fiorentina prosegue il pressing per provare a riportare Emiliano Viviano a casa. Il portiere, che ha terminato l'ultima stagione difendendo la porta della SPAL, è ancora di proprietà dello Sporting...
A cura di Redazione Labaroviola
27 giugno 2019 01:07
La Fiorentina prosegue il pressing per provare a riportare Emiliano Viviano a casa. Il portiere, che ha terminato l'ultima stagione difendendo la porta della SPAL, è ancora di proprietà dello Sporting Lisbona, che però non dovrebbe opporre grande resistenza nel caso in cui la Viola decida di affondare: prima, però, deve partire Bartolomiej Dragowski.
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